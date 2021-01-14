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Два члена сборной России по биатлону заразились коронавирусом

Два члена сборной России по биатлону заразились коронавирусом
Биатлон / Кубок мира 0

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила о четырёх случаях заражения коронавирусной инфекцией на шестом этапе очередного сезона Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Два случая зафиксировано в сборной России, один — в сборной Японии, ещё один — у официального лица. Также сообщается, что среди спортсменов заражённых нет.

Напомним, сегодня, 14 января, состоится спринтерская гонка у женщин. Начало — в 16:30 мск.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Расписание соревнований (оставшиеся гонки)
14 января
16:30. Спринт, женщины.

15 января
16:30. Эстафета, мужчины.

16 января
16:45. Эстафета, женщины.

17 января
14:30. Масс-старт, мужчины
17:00. Масс-старт, женщины.

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