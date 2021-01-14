Два члена сборной России по биатлону заразились коронавирусом
Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила о четырёх случаях заражения коронавирусной инфекцией на шестом этапе очередного сезона Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Два случая зафиксировано в сборной России, один — в сборной Японии, ещё один — у официального лица. Также сообщается, что среди спортсменов заражённых нет.
Напомним, сегодня, 14 января, состоится спринтерская гонка у женщин. Начало — в 16:30 мск.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Расписание соревнований (оставшиеся гонки)
14 января
16:30. Спринт, женщины.
15 января
16:30. Эстафета, мужчины.
16 января
16:45. Эстафета, женщины.
17 января
14:30. Масс-старт, мужчины
17:00. Масс-старт, женщины.
Рекомендуем вам
- 14 января 2021
-
14:09
-
14:00
-
13:57
-
13:42
-
13:24
-
12:14
-
12:00
-
12:00
-
11:05
-
10:54
-
10:48
-
10:48
-
10:14
-
10:10
-
09:20
-
09:12
-
09:06
-
09:02
- 13 января 2021
-
21:41
-
21:18
-
20:00
-
19:34
-
19:29
-
19:10
-
18:59
-
18:53
-
18:46
-
18:33
-
18:32
-
18:29
-
18:17
-
18:16
-
18:12
-
18:06
-
17:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам