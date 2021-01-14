Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на 1-м этапе Кубка IBU. Победила Татьяна Акимова

Российская биатлонистка Татьяна Акимова стала победительницей спринтерской гонки на первом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Второе и третье места заняли её соотечественницы — Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко соответственно.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия

Спринт. Женщины

1. Татьяна Акимова (Россия) — 22.30,7 (1).

2. Валерия Васнецова (Россия) — +9,8 (2).

3. Анастасия Шевченко (Россия) — +23,0 (1).

4. Марион Дайгентеш (Германия) — +27,1 (1).

5. Лу Жанмонно (Франция) — +27,2 (1)...

9. Тамара Воронина (Россия) — +42,9 (1)...

22. Ольга Мощенкова (Россия) — +1.14,5 (2)....

34. Елизавета Каплина (Россия) — +1.33,8 (3)...

37. Полина Шевнина (Россия) — +1.39,1 (2)...

59. Анастасия Гореева (Россия) — +2.04,9 (4).