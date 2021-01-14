Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на 1-м этапе Кубка IBU. Победила Татьяна Акимова
Российская биатлонистка Татьяна Акимова стала победительницей спринтерской гонки на первом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Второе и третье места заняли её соотечественницы — Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко соответственно.
Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия
Спринт. Женщины
1. Татьяна Акимова (Россия) — 22.30,7 (1).
2. Валерия Васнецова (Россия) — +9,8 (2).
3. Анастасия Шевченко (Россия) — +23,0 (1).
4. Марион Дайгентеш (Германия) — +27,1 (1).
5. Лу Жанмонно (Франция) — +27,2 (1)...
9. Тамара Воронина (Россия) — +42,9 (1)...
22. Ольга Мощенкова (Россия) — +1.14,5 (2)....
34. Елизавета Каплина (Россия) — +1.33,8 (3)...
37. Полина Шевнина (Россия) — +1.39,1 (2)...
59. Анастасия Гореева (Россия) — +2.04,9 (4).
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