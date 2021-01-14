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Польховский: Малиновский – талантливый парень, но это его шатание…

Польховский: Малиновский – талантливый парень, но это его шатание…
Биатлон / Кубок мира 0
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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал невыразительное выступление Игоря Малиновского в спринтерской гонке шестого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив два промаха, он финишировал с 92-м временем.

«Малиновский – талантливый парень, но это его шатание… Он неплохо выступал на Кубке России в начале декабря, приболел, и потом пошло – мы видели гонку, которая показала его место в Кубке мира на данный момент.

Игорь не готовился со сборной. Мы встречались на Семинском перевале, но детально я не имею информации, как они готовились с личным тренером. Надо разбираться – я бы не хотел сейчас рубить с плеча абстрактно, не разобравшись.

Если резюмировать: выход из юниоров на взрослый уровень – наше слабое место. Надо вырабатывать рекомендации. Но выработать – это одно, потом ещё личный тренер должен вникнуть, донести», — цитирует Польховского Sports.ru.

Малиновский — о 92-м месте в спринте: результат ошарашил — это не то слово
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