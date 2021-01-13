Малиновский — о 92-м месте в спринте: результат ошарашил — это не то слово

Российский биатлонист Игорь Малиновский прокомментировал выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив два промаха, он финишировал с 92-м временем.



«Ошарашил ли результат? Ошарашил — это не то слово. В голове другие слова крутились, помимо этого. Результат, конечно, очень-очень скромный. Самочувствие сегодня было абсолютно никакое. Я не знаю, с чем это связано, буду анализировать, почитаю свой дневник. Скорее всего, это связано с последними тренировками. Я больше на них грешу. Плюс я стартовал последний, в первый раз в жизни такое. Цифры вроде красивые были на старте. В принципе, я так и стрельнул. То, что трасса была мягкая и разбитая, конечно, тоже сказалось. Но я на это не грешу, всё-таки самочувствие конкретно подвело. Мышцы максимально закислились, и дело не в моей комплекции. Это связано именно с тем, какую работу я делал в последнее время», — сказал Малиновский в эфире «Матч ТВ».

Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев — десятый