Малиновский — о 92-м месте в спринте: результат ошарашил — это не то слово

Российский биатлонист Игорь Малиновский прокомментировал выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив два промаха, он финишировал с 92-м временем.
«Ошарашил ли результат? Ошарашил — это не то слово. В голове другие слова крутились, помимо этого. Результат, конечно, очень-очень скромный. Самочувствие сегодня было абсолютно никакое. Я не знаю, с чем это связано, буду анализировать, почитаю свой дневник. Скорее всего, это связано с последними тренировками. Я больше на них грешу. Плюс я стартовал последний, в первый раз в жизни такое. Цифры вроде красивые были на старте. В принципе, я так и стрельнул. То, что трасса была мягкая и разбитая, конечно, тоже сказалось. Но я на это не грешу, всё-таки самочувствие конкретно подвело. Мышцы максимально закислились, и дело не в моей комплекции. Это связано именно с тем, какую работу я делал в последнее время», — сказал Малиновский в эфире «Матч ТВ».
- 13 января 2021
-
20:00
-
19:34
-
19:29
-
19:10
-
18:59
-
18:53
-
18:46
-
18:33
-
18:32
-
18:29
-
18:17
-
18:16
-
18:12
-
18:06
-
17:57
-
17:43
-
17:21
-
15:41
-
13:16
-
12:17
-
12:00
-
11:45
-
11:21
-
10:11
-
09:59
-
01:04
-
00:29
- 12 января 2021
-
23:50
-
22:17
-
21:52
-
21:24
-
20:41
-
19:53
-
18:52
-
17:35