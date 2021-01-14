Татьяна Акимова прокомментировала победу в спринте на первом этапе Кубка IBU
Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями от победы в спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).
«У меня был перерыв в выступлениях после рождения дочери, так что сейчас я очень рада вернуться и одержать первую победу. Я удовлетворена своей формой. Постараюсь показать стабильные результаты и на следующих соревнованиях», — приводятся слова Акимовой в «твиттере» Кубка IBU.
Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринте. Второй стала Валерия Васнецова, третьей — Анастасия Шевченко. Сегодня, 14 января, в Арбере также состоится мужской спринт.
Акимова — победительница и призёр этапов Кубка мира, бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в смешанной эстафете.
Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на 1-м этапе Кубка IBU. Победила Татьяна Акимова
Рекомендуем вам
- 14 января 2021
-
15:28
-
15:16
-
15:11
-
14:56
-
14:55
-
14:09
-
14:00
-
13:57
-
13:42
-
13:24
-
12:14
-
12:00
-
12:00
-
11:05
-
10:54
-
10:48
-
10:48
-
10:14
-
10:10
-
09:20
-
09:12
-
09:06
-
09:02
- 13 января 2021
-
21:41
-
21:18
-
20:00
-
19:34
-
19:29
-
19:10
-
18:59
-
18:53
-
18:46
-
18:33
-
18:32
-
18:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам