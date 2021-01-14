Татьяна Акимова прокомментировала победу в спринте на первом этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями от победы в спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).

«У меня был перерыв в выступлениях после рождения дочери, так что сейчас я очень рада вернуться и одержать первую победу. Я удовлетворена своей формой. Постараюсь показать стабильные результаты и на следующих соревнованиях», — приводятся слова Акимовой в «твиттере» Кубка IBU.

Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринте. Второй стала Валерия Васнецова, третьей — Анастасия Шевченко. Сегодня, 14 января, в Арбере также состоится мужской спринт.

Акимова — победительница и призёр этапов Кубка мира, бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в смешанной эстафете.