Латыпов: в эстафете хотел как можно больше отыграть и быть выше. Можно сказать, рисковал

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал четвёртое место сборной в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Финишировать нравится, но я ещё совсем недолго в этой должности. Всё равно надо нарабатывать. Есть ещё недочёты, и я думаю, что с каждым стартом буду сильнее и мы будем бороться за победу.
Немец испугался и даже не стал бороться? Не знаю, не видел. Я делал свою тактическую работу и эмоции точно не мог видеть. На предпоследнем подъёме я немного сбавил ход и резко дал ускорение, сделал небольшой просвет. На подъёме попытался положить весь максимум. Как раз получился достаточно большой просвет, удалось уйти на финиш с довольно большим расстоянием.
Сегодня не смотрел, кто как уходит до меня. Это эстафета, она всегда может быть непредсказуемой, и надо бороться до конца. Всегда можно дойти до медали, в любой ситуации. На чужие мишени не смотрел, сам работал. Хотел как можно больше отыграть и быть выше. Можно сказать, рисковал», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
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