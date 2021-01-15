Антон Шипулин намерен возродить биатлонный комплекс «Зелёный мыс» близ Новоуральска

Чемпион мира 2017 года, депутат Госдумы РФ, президент Федерации биатлона Свердловской области Антон Шипулин рассказал о намерении реконструировать лыжно-биатлонный комплекс «Зеленый мыс» близ Новоуральска, который пустует уже три года.



«Сегодня работал в Новоуральске. Здесь расположен филиал нашего областного училища олимпийского резерва, где готовят спортсменов циклических видов спорта, в том числе и биатлонистов. При училище и его филиале есть общежития для иногородних, и сейчас для биатлонистов выделено всего 62 места (32 в Екатеринбурге и 30 в Новоуральске). Этого, откровенно говоря, очень мало.

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Безусловно, Федерация биатлона Свердловской области заинтересована в увеличении количества мест для спортсменов. Тем более что совсем рядом с филиалом училища есть огромный комплекс «Зелёный мыс», где в советские годы проводились сборы лыжников со всей страны. На территории комплекса есть 9-этажное здание, гостиницы, столовая, бани, бильярд, зоны для восстановительных процедур… Одним словом, всё, что нужно для подготовки и отдыха спортсменов. Компания, которая занимала этот комплекс, разорилась, здание пустует вот уже 3 года.

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Сейчас возникла идея — выкупить этот комплекс, реконструировать его и использовать на полную мощность! Уже в конце этого, может, начале следующего месяца соберём рабочую группу под руководством вице-губернатора Сергея Бидонько, будем обсуждать, что можно сделать с этим комплексом.

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Я сегодня сам прокатился по лыжной трассе комплекса. Она хорошая, стрельбище тоже достойное. Есть, конечно, над чем работать, но задел уже отличный. Нельзя забрасывать такие объекты. В области не так много мест, где можно заниматься биатлоном. А тут и коммуникации подведены, и здания огромные, и локация удобная, и рельефы нужные», — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Антона Шипулина в «Инстаграме».