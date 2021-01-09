«Нам нужен Шипулин обратно». Тарьей Бё посетовал на нехватку конкуренции с россиянами

Норвежский биатлонист Тарьей Бё признался, что ему не хватает соперничества с россиянами. В нынешнем сезоне российские биатлонисты выступают неудачно. Лучшим среди них является Александр Логинов, занимающий лишь 17-е место в общем зачёте.

«Смотрю «Тур де Ски», а там одни русские, только ваши там впереди. В биатлоне мы по этому очень скучаем. Верните нам русских в элиту. Короче, нам нужен Шипулин обратно», — сказал Бё в эфире «Матч ТВ».



На лыжной многодневке «Тур де Ски» доминируют российские лыжники. Лидирует Александр Большунов, который ранее одержал пятую победу подряд, повторив рекорд другого россиянина, Сергея Устюгова.

Российские биатлонисты не выигрывают медали уже на протяжении 41 гонки.