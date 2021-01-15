Жена Елисеева грубо ответила хейтерам супруга

Анна Елисеева, жена российского биатлониста Матвея Елисеева, грубо ответила хейтерам супруга, которого критикуют за неудачное выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Такое г***о прилетает спортсменам в директ… Если выкладывать это всё в «сториз» на всеобщее обозрение, то вы просто удивитесь, сколько там г***а. Очень часто бывает травля и такой троллинг ж`сткий, что многие спортсмены даже удаляют свои аккаунты.
Так вот, на заметку спортсменам и всем, кого могут осуждать и давать ценные указания. Есть одно простое и эффективное упражнение, называется «идите в ж**у».
У меня блог о психологии, но я жена и близкий человек спортсмена. Если вы пишете мне какие-то ценные указания, советы — друзья, идите в ж**у! Просто, чётко и лаконично. Наилучшее упражнение для выстраивания границ. Берите и пользуйтесь», — сказала Елисеева на своей странице в «Инстаграме».
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