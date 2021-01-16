Шашилов подвёл итоги выступления россиянок в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов подвёл итоги выступления российских биатлонисток в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая состоялась в Оберхофе (Германия). Напомним, сборная России финишировала четвёртой.



«Лара — молодец, отработала свой этап так, как и планировалось. Все девчонки отработали. Да, у Женьки что-то не получилось, но это девочки — захлестнула борьба, это нормально. Как получилось, так получилось. Она понимает, что может стрелять спокойно из пяти. Но сегодня так.

Позитивно ли, что со штрафным кругом четвёртые? Да, всё хорошо. Правильно расставили спортсменок. Кайшева — молодец. Как бы тяжело ни было, она отработала. Вопросов нет. Думаю, она «стойку» отработала лучше, чем Шипулин.

Погорю со Светой, насколько ей было тяжело. Думал, она ещё чуть добавит на финише. Но как получилось, так получилось. Конечно, из семи «стоя»… Вы видели, она может работать из пяти. Надо хотя бы из шести. В эстафете это 15 секунд. Но это нормально", — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».