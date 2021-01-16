Губерниев: я бы поставил Миронову на последний этап

Комментатор биатлона Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении российской биатлонистки Светланы Мироновой в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая состоялась в Оберхофе (Германия). Напомним, сборная России финишировала четвёртой, отстав от победителя гонки, национальной команды Германии, на 42,5 секунды.



«От добра добра не ищут, я не удивлюсь если в Антхольце заканчивать будет тоже Кайшева. С другой стороны, на этапах Кубка мира стоит пробовать, я бы поставил Светлану на последний этап. Она уже привыкает бегать и делает это без ошибок. Но если мы хотим финишировать с флагом на Олимпиаде, каким бы он ни был — мы должны пробовать», — сказал Губерниев в беседе с в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Светлана Миронова поделилась мнением о выступлении в эстафете на этапе КМ в Оберхофе