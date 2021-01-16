Хованцев: Павлову колбасит, но в этом году у неё лучший сезон по результатам

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев поделился своим мнением о выступлении российских биатлонисток в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая состоялась сегодня, 16 января, в Оберхофе (Германия). Напомним, сборная России финишировала четвёртой, отстав от победителя гонки, национальной команды Германии, на 42,5 секунды.

«Возможно, состояние у Жени было какое-то не такое, хотя по трассе хорошо шла. Может, чуть поторопилась. На рождественской гонке стреляла ведь великолепно. Куда это всё делось, я не знаю.

Играет роль сама подводка и то, что мало времени провели на высоте для акклиматизации, поэтому так колбасит, но в этом году у неё лучший сезон по результатам.

Кайшева ещё ни разу не подводила в эстафетах, она полностью заслуживает четвёртого этапа. На стрельбе в острой борьбе чисто стреляет, и у неё хороший ход.

Акимова нужна в составе. Я об этом постоянно говорю», — приводит слова Хованцева Sport24.