Хованцев: Павлову колбасит, но в этом году у неё лучший сезон по результатам

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев поделился своим мнением о выступлении российских биатлонисток в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая состоялась сегодня, 16 января, в Оберхофе (Германия). Напомним, сборная России финишировала четвёртой, отстав от победителя гонки, национальной команды Германии, на 42,5 секунды.
«Возможно, состояние у Жени было какое-то не такое, хотя по трассе хорошо шла. Может, чуть поторопилась. На рождественской гонке стреляла ведь великолепно. Куда это всё делось, я не знаю.
Играет роль сама подводка и то, что мало времени провели на высоте для акклиматизации, поэтому так колбасит, но в этом году у неё лучший сезон по результатам.
Кайшева ещё ни разу не подводила в эстафетах, она полностью заслуживает четвёртого этапа. На стрельбе в острой борьбе чисто стреляет, и у неё хороший ход.
Акимова нужна в составе. Я об этом постоянно говорю», — приводит слова Хованцева Sport24.
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