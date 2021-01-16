«Легко только у кассы». Тренер сборной России ответил на жалобы Павловой

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал слова российской биатлонистки Евгении Павловой, которая ранее заявила, что, наверное, ей стоило не участвовать в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону. Напомним, в эстафете сборная России финишировала четвёртой, отстав от победителя гонки, национальной команды Германии, на 42,5 секунды.



«У Женьки не сложилась стрельба, но всё своё они отдали, чужое не взяли. Есть куда стремиться, потенциал есть. Все рядом, можем бороться.



Павлова сказала, что ей было тяжело и, наверное, надо было пропустить эстафету? А легко только у кассы. Кому было легко на трассе? Норвежкам, Франции? Никому не было легко, и лёгких гонок не бывает. Это сказки», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

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