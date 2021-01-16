«Пустота в душе. Даже не могу заплакать». Павлова — о выступлении в эстафете на этапе КМ

Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась своим мнением об участии в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая состоялась сегодня, 16 января, в Оберхофе (Германия). Напомним, Павлова отлично провела первую стрельбу и захватила лидерство. Вторая стрельба у неё не задалась. Четыре промаха — и ей пришлось пробежать штрафной круг. В итоге на передаче эстафеты Евгения была только десятой, отстав от лидера на 47,6 секунды. Сборная России по итогам эстафеты заняла четвёртое место.



«Нет эмоций абсолютно. Выхожу пустая. Выхожу, борюсь. Выхожу не с мыслями, что сейчас команду подведу. Нет. Я выходила бороться, доказывать. Но накопилась определённая усталость. Нет эмоций. Пустота в душе. Просто одно расстройство, точнее безэмоциональность. Даже не могу заплакать, потому что у меня нет сил и эмоций на это», — приводит слова Павловой Матч ТВ.

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