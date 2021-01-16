Триумф Германии и погоня сборной России в женской эстафете на этапе КМ в Оберхофе. Видео

Женская сборная России по биатлону неоднозначно провела эстафетную гонку на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Точнее, её первый этап. Евгения Павлова отлично показала себя на первой стрельбе и захватила лидерство. «Стойка» у спортсменки не задалась. Четыре промаха не закроешь тремя дополнительными патронами, поэтому Павловой пришлось пробежать штрафной круг. В итоге на передаче эстафеты Евгения была только десятой, отстав от лидера на 47,6 секунды. Подруги по команде бросились догонять, в чём почти преуспели. Лариса Куклина на втором этапе воспользовалась одним дополнительным патроном и вывела Россию на четвёртую позицию. Светлана Миронова взяла три доппатрона и передала эстафету с отставанием от третьего места в 0,4 секунды. Ульяна Кайшева точно стреляла, но осталась четвёртой.

Выиграла эстафету сборная Германии. Второй финишировала команда Беларуси. Третьими стали шведки.

Видео можно посмотреть на канале IBU TV в YouTube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».