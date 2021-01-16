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Кубок мира по биатлону: Россия со штрафным кругом боролась за медаль эстафеты и стала четвёртой

Россия со штрафным кругом боролась за медаль
Михаил Чесалин
Сборная России ушла на штрафной круг уже на первом этапе. Но до конца боролась за медаль!
Миронова вновь показала свою блестящую скорость, а Кайшева на четвёртом этапе блестяще справилась с нервами.
Биатлон / Кубок мира 0
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Особые гонки для России

Эстафеты – это, безусловно, особые гонки для России. Даже когда ничего не ладится, а винтовка чуть ли не валится из рук, когда безмедальные серии принимают какие-то угрожающие масштабы, а медалей никто не ждёт, именно в эстафетах российские биатлонисты способны на чудо. Вспомните недавнее золото в миксте. Вспомните Оберхоф-2019. Да примеров масса!

Именно поэтому и женскую эстафету в Оберхофе мы ждали с нетерпением. Конечно, в сборной России сейчас нет явного сильного лидера, но есть довольно ровный состав девушек, готовых показать класс в отдельно взятой гонке. Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева – именно так тренерский штаб решил расставить девушек по дистанции.

Россиянки в текущем сезоне в эстафетах были четвёртыми и восьмыми. Реальной борьбы за медали было мало. Но, как показала третья гонка, наша команда к ним очень и очень близка.

И первое место, и штрафной круг

На первом круге всё было спокойно: никто не убегал, никто не падал и не отставал. На первый огневой рубеж, как водится, спортсменки пришли практически одновременно. И в равных условиях лучше всех отработала Евгения Павлова. Закрыв пять мишеней, она убежала на второй круг на первом месте. Правда, отрыва никакого не было: Элиза Гаспарин была лишь в секунде позади.

Из лидеров проблемы на «лёжке» испытывала только Тандреволд, которая два дня назад не закончила гонку из-за проблем с сердцем, но всё-таки смогла стартовать в эстафете. Ингрид обошлась без штрафа – отработала «из восьми», и Норвегия отставала от России на 45 секунд.

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Ирину Казакевич постигло стрелковое затмение. Впрочем, безупречно отработать на огневых рубежах не удалось никому.

Павлова лидировала почти весь второй круг, и лишь перед выходом к рубежу уступила первое место Анаис Бескон. Впрочем, это было не важно – куда важнее было отстрелять без проблем. Но получилось совсем плохо – Евгения ушла на штрафной круг и оказалась на 11-м месте, в 46 секундах от лидирующей Италии. Утешать себя можно было тем, что норвежка Тандреволд по-прежнему была 13-й, да и Гаспарин тоже пробежала лишние 150 метров и была от лидеров в минуте.

Куклина бросилась в погоню и… попала!

Итальянка Витоцци передала эстафету первой, с небольшим отрывом. Далее, в десяти секундах друг с другом боролись Франция, Германия, Швеция и Австрия. Павлова, хоть и очевидно сильно устала на третьем круг, но от лидеров не отстала: закончила этап 10-й, в 47 секундах от лидера.

Куклина на первом круге ходом подбиралась к француженке Шевалье и итальянке Лардшнайдер, а затем отработала «из шести» и ворвалась в топ-6. Отставание от первого места составляло уже 36 секунд, но лидеры сменились: Шевалье завозилась – «из семи», а Лардшнайдер и вовсе настреляла два штрафных круга. Вперёд вырвались шведка Перссон и немка Хеттих.

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Куклина поддалась гоночному азарту и бросилась отыгрывать секунды. За стрельбу на «стойке» стало боязно, но Лариса справилась прекрасно – пять выстрелов и пять попаданий! Россия вышла на пятое место, совсем рядом была спина Хеттих. А тройку составляли шикарно отстрелявшие на стойке Бескон, белоруска Алимбекова и Перссон, использовавшая один доппатрон.

Суперскорость Мироновой

Куклина на третьем круге немку «съела», и Светлана Миронова умчала в гонку четвёртой. Жюстин Бреза из Франции была примерно в 30 секундах впереди, а Эльвира Эберг и Анна Сола из Швеции и Беларуси, соответственно, – чуть более чем в 20 секундах. Борьба за медали была реальной.

Впрочем, Миронова решила не мчать на полную со старта, а идти к огневому рубежу на комфортных ощущениях, поэтому пропустила вперёд и даже чуть отпустила немку Херрман. Идеально отработать на стрельбище у Светланы не получилось, но медали стали ближе. Шведка Эберг стреляла очень долго и подпустила к себе не только Херрман и Миронову, но и идеально стрелявшую канадку Меган Бэнкс. Беларусь же пыталась догнать убегавшую Францию.

Жюстин бежала шикарно, но стреляла отвратительно – два штрафных круга. Анна Сола вышла на первое место. У Мироновой был шикарный шанс ворваться в тройку, но она стреляла медленно и с двумя дополнительными патронами. Поэтому Россия на выходе с рубежа была лишь шестой.

Но дальше Светлана сделала то, что умеет – показала свою скорость! Чехия и Канада мгновенно остались позади. Поразительно, но растаял и 20-секундный отрыв Швеции: Миронова на передаче эстафеты вплотную подобралась к Эберг. А впереди были только Беларусь и Германия.

Успех или неудача?

Сложно было поставить на Ульяну Кайшеву в очной битве с Ханной Эберг и Луцией Харватовой за третье место. Увы, но россиянка тут же пропустил вперёд и шведку, и чешку, но сильно не отставала, а потому важнее всего для Кайшевой была точная стрельба на первом огневом рубеже.

И Ульяна справилась со своими нервами – пять точных выстрелов! Вот только медали ближе не стали. Да, Харватова промахнулась дважды, но Кручинкина, Пройс и Эберг шансов приблизиться к себе не дали. Россия была четвёртой, но могла лишь надеяться на ошибки соперниц на «стойке».

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 6, Оберхоф, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
16 января 2021, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Германия
1:14:31.5
2
Беларусь
+17.4
3
Швеция
+35.7

Битву нервов за золото Пройс у Кручинкиной выиграла – ноль промахов против двух. Ханна Эберг отработала «стойку» безупречно, но Кручинкину всё же не достала – довольствовалась бронзой. У Ульяны Кайшевой на втором огневом рубеже тоже всё получилось, но чтобы биться за медаль, нужно было догнать изрядно уставшую Эберг. Разрыв между шведкой и россиянкой по ходу третьего круга сократился до семи секунд, но этого было мало. У России – четвёртое место.

Успех или неудача? Вообще, стоит признать, что четвёртое место для сборной России в эстафете – это неплохо. Но учитывая, что Франция и Норвегия гонку провалили, хотелось большего.

Могли ведь как-то зацепить медаль, если бы прибавить чуть в скорости и в удаче.

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