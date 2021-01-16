Сборная России ушла на штрафной круг уже на первом этапе. Но до конца боролась за медаль!

Особые гонки для России

Эстафеты – это, безусловно, особые гонки для России. Даже когда ничего не ладится, а винтовка чуть ли не валится из рук, когда безмедальные серии принимают какие-то угрожающие масштабы, а медалей никто не ждёт, именно в эстафетах российские биатлонисты способны на чудо. Вспомните недавнее золото в миксте. Вспомните Оберхоф-2019. Да примеров масса!

Именно поэтому и женскую эстафету в Оберхофе мы ждали с нетерпением. Конечно, в сборной России сейчас нет явного сильного лидера, но есть довольно ровный состав девушек, готовых показать класс в отдельно взятой гонке. Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева – именно так тренерский штаб решил расставить девушек по дистанции.

Россиянки в текущем сезоне в эстафетах были четвёртыми и восьмыми. Реальной борьбы за медали было мало. Но, как показала третья гонка, наша команда к ним очень и очень близка.

И первое место, и штрафной круг

На первом круге всё было спокойно: никто не убегал, никто не падал и не отставал. На первый огневой рубеж, как водится, спортсменки пришли практически одновременно. И в равных условиях лучше всех отработала Евгения Павлова. Закрыв пять мишеней, она убежала на второй круг на первом месте. Правда, отрыва никакого не было: Элиза Гаспарин была лишь в секунде позади.



Из лидеров проблемы на «лёжке» испытывала только Тандреволд, которая два дня назад не закончила гонку из-за проблем с сердцем, но всё-таки смогла стартовать в эстафете. Ингрид обошлась без штрафа – отработала «из восьми», и Норвегия отставала от России на 45 секунд.

Российская биатлонистка не попала ни в одну мишень на «стойке». Такого уже давно не было Ирину Казакевич постигло стрелковое затмение. Впрочем, безупречно отработать на огневых рубежах не удалось никому.

Павлова лидировала почти весь второй круг, и лишь перед выходом к рубежу уступила первое место Анаис Бескон. Впрочем, это было не важно – куда важнее было отстрелять без проблем. Но получилось совсем плохо – Евгения ушла на штрафной круг и оказалась на 11-м месте, в 46 секундах от лидирующей Италии. Утешать себя можно было тем, что норвежка Тандреволд по-прежнему была 13-й, да и Гаспарин тоже пробежала лишние 150 метров и была от лидеров в минуте.

Куклина бросилась в погоню и… попала!

Итальянка Витоцци передала эстафету первой, с небольшим отрывом. Далее, в десяти секундах друг с другом боролись Франция, Германия, Швеция и Австрия. Павлова, хоть и очевидно сильно устала на третьем круг, но от лидеров не отстала: закончила этап 10-й, в 47 секундах от лидера.



Куклина на первом круге ходом подбиралась к француженке Шевалье и итальянке Лардшнайдер, а затем отработала «из шести» и ворвалась в топ-6. Отставание от первого места составляло уже 36 секунд, но лидеры сменились: Шевалье завозилась – «из семи», а Лардшнайдер и вовсе настреляла два штрафных круга. Вперёд вырвались шведка Перссон и немка Хеттих.

«Нас не спрашивают». Новое откровенное заявление Павловой после неудачи в эстафете Российская биатлонистка призналась, что хотела пропустить эстафетную гонку в Оберхофе, но её мнения никто не спросил.

Куклина поддалась гоночному азарту и бросилась отыгрывать секунды. За стрельбу на «стойке» стало боязно, но Лариса справилась прекрасно – пять выстрелов и пять попаданий! Россия вышла на пятое место, совсем рядом была спина Хеттих. А тройку составляли шикарно отстрелявшие на стойке Бескон, белоруска Алимбекова и Перссон, использовавшая один доппатрон.

Суперскорость Мироновой

Куклина на третьем круге немку «съела», и Светлана Миронова умчала в гонку четвёртой. Жюстин Бреза из Франции была примерно в 30 секундах впереди, а Эльвира Эберг и Анна Сола из Швеции и Беларуси, соответственно, – чуть более чем в 20 секундах. Борьба за медали была реальной.



Впрочем, Миронова решила не мчать на полную со старта, а идти к огневому рубежу на комфортных ощущениях, поэтому пропустила вперёд и даже чуть отпустила немку Херрман. Идеально отработать на стрельбище у Светланы не получилось, но медали стали ближе. Шведка Эберг стреляла очень долго и подпустила к себе не только Херрман и Миронову, но и идеально стрелявшую канадку Меган Бэнкс. Беларусь же пыталась догнать убегавшую Францию.



Жюстин бежала шикарно, но стреляла отвратительно – два штрафных круга. Анна Сола вышла на первое место. У Мироновой был шикарный шанс ворваться в тройку, но она стреляла медленно и с двумя дополнительными патронами. Поэтому Россия на выходе с рубежа была лишь шестой.

Но дальше Светлана сделала то, что умеет – показала свою скорость! Чехия и Канада мгновенно остались позади. Поразительно, но растаял и 20-секундный отрыв Швеции: Миронова на передаче эстафеты вплотную подобралась к Эберг. А впереди были только Беларусь и Германия.

Успех или неудача?

Сложно было поставить на Ульяну Кайшеву в очной битве с Ханной Эберг и Луцией Харватовой за третье место. Увы, но россиянка тут же пропустил вперёд и шведку, и чешку, но сильно не отставала, а потому важнее всего для Кайшевой была точная стрельба на первом огневом рубеже.



И Ульяна справилась со своими нервами – пять точных выстрелов! Вот только медали ближе не стали. Да, Харватова промахнулась дважды, но Кручинкина, Пройс и Эберг шансов приблизиться к себе не дали. Россия была четвёртой, но могла лишь надеяться на ошибки соперниц на «стойке».

Битву нервов за золото Пройс у Кручинкиной выиграла – ноль промахов против двух. Ханна Эберг отработала «стойку» безупречно, но Кручинкину всё же не достала – довольствовалась бронзой. У Ульяны Кайшевой на втором огневом рубеже тоже всё получилось, но чтобы биться за медаль, нужно было догнать изрядно уставшую Эберг. Разрыв между шведкой и россиянкой по ходу третьего круга сократился до семи секунд, но этого было мало. У России – четвёртое место.



Успех или неудача? Вообще, стоит признать, что четвёртое место для сборной России в эстафете – это неплохо. Но учитывая, что Франция и Норвегия гонку провалили, хотелось большего.



Могли ведь как-то зацепить медаль, если бы прибавить чуть в скорости и в удаче.