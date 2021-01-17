Коновалов: второй женский спринт этапа Кубка IBU мне понравился ещё больше, чем первый

Старший тренер женской резервной сборной России Сергей Коновалов подвёл итоги второй спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).
Напомним, обе спринтерские гонки этапа выиграла Татьяна Акимова, а Анастасия Шевченко к завоёванной бронзе в субботу, 16 января, добавила серебро.
«Вторую спринтерскую гонку вся команда, конечно, может тоже занести в актив. Мне этот спринт даже больше понравился, чем первый. В плане стрельбы практически все девчонки сделали шаг вперёд относительно самих себя, ну и ходом была положительная динамика.
Ветровая обстановка была намного спокойнее, чем в первой гонке, но Арбер – очень интересное место. На стрельбище не бывает постоянного ветра. Может быть полный штиль, который тут же сменяется правым ветром, а через короткое время – левым. Но девочки ориентировались гораздо быстрее, чем в первой гонке», — цитирует Коновалова официальный сайт СБР.
- 17 января 2021
-
12:00
-
11:49
-
11:07
-
00:17
- 16 января 2021
-
23:22
-
23:15
-
21:50
-
20:11
-
19:59
-
19:22
-
19:13
-
19:03
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:45
-
18:38
-
18:35
-
18:27
-
18:18
-
18:05
-
18:02
-
17:51
-
17:45
-
17:44
-
17:28
-
17:10
-
16:45
-
14:51
-
14:30
-
13:53
-
12:21
-
11:08
-
10:54
-
10:39