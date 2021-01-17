Коновалов: второй женский спринт этапа Кубка IBU мне понравился ещё больше, чем первый

Старший тренер женской резервной сборной России Сергей Коновалов подвёл итоги второй спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).



Напомним, обе спринтерские гонки этапа выиграла Татьяна Акимова, а Анастасия Шевченко к завоёванной бронзе в субботу, 16 января, добавила серебро.



«Вторую спринтерскую гонку вся команда, конечно, может тоже занести в актив. Мне этот спринт даже больше понравился, чем первый. В плане стрельбы практически все девчонки сделали шаг вперёд относительно самих себя, ну и ходом была положительная динамика.



Ветровая обстановка была намного спокойнее, чем в первой гонке, но Арбер – очень интересное место. На стрельбище не бывает постоянного ветра. Может быть полный штиль, который тут же сменяется правым ветром, а через короткое время – левым. Но девочки ориентировались гораздо быстрее, чем в первой гонке», — цитирует Коновалова официальный сайт СБР.

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