Тренер резервной сборной: биатлонисток с российских стартов не рассматриваем

Старший тренер женской резервной сборной России по биатлону Сергей Коновалов рассказал, как будет сформирован состав команды на чемпионат Европы.

«Спортсменок, выступающих сейчас на российских стартах, на данный момент мы не рассматриваем. Опираемся на тех, кто выполнил все критерии отбора на январь. А после чемпионата Европы в Польше посмотрим, нужно ли привлекать спортсменок из России», — приводит слова Коновалова пресс-служба Союза биатлонистов России.

В настоящее время в составе резервной сборной находятся восемь спортсменок: Татьяна Акимова, Валерия Васнецова, Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Елизавета Каплина, Ольга Мощенкова, Полина Шевнина и Анастасия Шевченко. Все они примут участие в спринте на первом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия), который состоится сегодня, 14 января.