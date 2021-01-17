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Латыпов — о 29-м месте в масс-старте: нервная система подгружена. Не смог сориентироваться

Латыпов — о 29-м месте в масс-старте: нервная система подгружена. Не смог сориентироваться
Биатлон / Кубок мира 0
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал результат масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив семь промахов, он финишировал на предпоследнем, 29-м месте.

«Начало было неплохим, шёл близко. На втором рубеже подул ветер, я вроде сориентировался, но этого не хватило. Поправка не помогла, и это меня выключило из борьбы. Вот как-то так.

По самочувствию всё было хорошо. Может быть, нервная система подгружена. Не получилось сориентироваться вовремя, и сделал такие ошибки. Даже с одним промахом всё было нормально, отыгрывал на втором круге. Мы шли вместе с Йоханнесом. Эти вот досадные ошибки выключили меня из борьбы.

Надо пообщаться с тренером по поводу того, все ли гонки в Антхольце пробегу. Может, будут корректировки», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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