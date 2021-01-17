Латыпов — о 29-м месте в масс-старте: нервная система подгружена. Не смог сориентироваться

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал результат масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив семь промахов, он финишировал на предпоследнем, 29-м месте.
«Начало было неплохим, шёл близко. На втором рубеже подул ветер, я вроде сориентировался, но этого не хватило. Поправка не помогла, и это меня выключило из борьбы. Вот как-то так.
По самочувствию всё было хорошо. Может быть, нервная система подгружена. Не получилось сориентироваться вовремя, и сделал такие ошибки. Даже с одним промахом всё было нормально, отыгрывал на втором круге. Мы шли вместе с Йоханнесом. Эти вот досадные ошибки выключили меня из борьбы.
Надо пообщаться с тренером по поводу того, все ли гонки в Антхольце пробегу. Может, будут корректировки», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
- 17 января 2021
-
16:38
-
16:30
-
16:18
-
16:14
-
16:06
-
16:04
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:34
-
15:25
-
15:19
-
15:12
-
15:02
-
15:00
-
14:43
-
14:30
-
14:13
-
13:59
-
13:52
-
13:51
-
13:32
-
13:09
-
12:58
-
12:00
-
11:49
-
11:07
-
00:17
- 16 января 2021
-
23:22
-
23:15
-
21:50
-
20:11
-
19:59