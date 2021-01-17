Ярошенко: Елисеев здорово проявил себя в масс-старте — боролся, скорость не падала

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление россиянина Матвея Елисеева в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив один промах, он пришёл к финишу шестым.



«Елисеев вообще здорово себя проявил, мне понравилось. Боролся, падений скорости особо не было, которые до этого иногда происходили. Конечно, обидно, шёл в лидерах на последней стрельбе, но как было обидно Бё собирать штрафы на каждом рубеже.



Современный биатлон — это высокие скорости и точнейшая стрельба. Сейчас спортсмены намного точнее, чем лет 10 назад», — заявил Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Победу в заключительной гонке шестого этапа Кубка мира одержал норвежский биатлонист Тарьей Бё.