Ярошенко: Елисеев здорово проявил себя в масс-старте — боролся, скорость не падала
Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление россиянина Матвея Елисеева в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив один промах, он пришёл к финишу шестым.
«Елисеев вообще здорово себя проявил, мне понравилось. Боролся, падений скорости особо не было, которые до этого иногда происходили. Конечно, обидно, шёл в лидерах на последней стрельбе, но как было обидно Бё собирать штрафы на каждом рубеже.
Современный биатлон — это высокие скорости и точнейшая стрельба. Сейчас спортсмены намного точнее, чем лет 10 назад», — заявил Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Победу в заключительной гонке шестого этапа Кубка мира одержал норвежский биатлонист Тарьей Бё.
Елисеев — первый российский биатлонист, попавший в цветочную церемонию в сезоне-2020/2021
Рекомендуем вам
- 17 января 2021
-
16:38
-
16:30
-
16:18
-
16:14
-
16:06
-
16:04
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:34
-
15:25
-
15:19
-
15:12
-
15:02
-
15:00
-
14:43
-
14:30
-
14:13
-
13:59
-
13:52
-
13:51
-
13:32
-
13:09
-
12:58
-
12:00
-
11:49
-
11:07
-
00:17
- 16 января 2021
-
23:22
-
23:15
-
21:50
-
20:11
-
19:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам