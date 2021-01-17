Елисеев — первый российский биатлонист, попавший в цветочную церемонию в сезоне-2020/2021

Матвей Елисеев стал первым российским биатлонистом, который попал в цветочную церемонию в личных гонках в сезоне-2020/2021. В масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) он занял шестое место, допустив один промах.

Победителем стал норвежец Тарьей Бё. Он преодолел дистанцию за 37 минут 41,9 секунды. Вторым стал представитель Австрии Феликс Льяйтнер. Третьим финишировал представитель Швейцарии Беньямин Вегер. Норвежец Йоханнес Бё показал седьмой результат.

Провальным масс-старт оказался для Эдуарда Латыпова — допустив семь промахов, он финишировал на предпоследнем, 29-м месте.

15 января на этапе Кубка мира в Оберхофе российские биатлонисты в третий раз подряд заняли четвёртое место в эстафете.