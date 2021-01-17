Аликин: хоть Елисеев и шёл в лидерах, надежды на медаль не было

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону олимпийский чемпион 1980 года в эстафете Владимир Аликин прокомментировал выступление российских биатлонистов в масс-старте этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Матвей Елисеев финишировал шестым, а Эдуард Латыпов, допустив семь промахов, стал 29-м.
«Хоть Елисеев и шёл в лидерах, надежды на медаль не было. Сегодня отлично сработал сервис. Елисеева спасло лишь то, что лыжи здорово ехали. Он же пешком всех обгонял. Ходом он не удивил, Йоханнёс Бё с четырьмя кругами чуть его не догнал. Перед гонкой предположил, что один из спортсменов зацепится за десяточку. Так и получилось.
Когда Латыпов три раза махнул, всё стало понятно. У нас же как, кого лидером объявляют, тот сразу и в пасьют не попадает. Латыпова сделали героем, и всё, до свидания», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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