Стрельцов: самое неприятное, что написали после эстафеты? «Твой потолок — Кубок России»

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов рассказал, как болельщики отреагировали на его неудачное выступление в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). На первом этапе Стрельцов использовал три дополнительных патрона на двух огневых рубежах, но не был быстр как в стрельбе, так и на лыжне. Матвей Елисеев ушёл на второй этап 22-м, через минуту после лидера.

«После эстафеты понял, что у нас очень много болельщиков. Самое неприятное из того, что написали? „Твой потолок — Кубок России“, — сказал Стрельцов в эфире „Матч ТВ“.

Победителями эстафеты стали французы, вторыми финишировали норвежцы, забежавшие на втором этапе на штрафной круг. Третьими стали итальянцы. Россияне в третий раз подряд заняли четвёртое место.