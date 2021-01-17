Игорь Малиновский — болельщикам: если бы не вы, я бы домой, наверное, уехал с гонки
Неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров Игорь Малиновский, который уже не первый сезон вызывается в сборную России на отдельные этапы Кубка мира, но никак не может показать достойной результат, рассказал о своих болельщиках, которые продолжают верить в него и терпеливо ждут побед.
«Мои болельщики — самые лучшие. С ними вообще лучше не связываться, а то таких люлей отвешают! Меня так поддерживали. Хочешь не хочешь, а всё равно продолжишь. Вообще, ни один человек мне плохого не написал. Наоборот. Товарищи-ребятушки, спасибо вам большое, ваша поддержка просто супер. Если бы не вы, я бы домой, наверное, уехал с гонки», — сказал Малиновский в эфире «Матч ТВ».
В спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе Малиновский занял 92-е место.
Малиновский — о 92-м месте в спринте: результат ошарашил — это не то слово
Рекомендуем вам
- 17 января 2021
-
18:16
-
18:09
-
18:06
-
17:43
-
17:28
-
17:25
-
17:16
-
17:16
-
16:58
-
16:54
-
16:38
-
16:30
-
16:18
-
16:14
-
16:06
-
16:04
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:34
-
15:25
-
15:19
-
15:12
-
15:02
-
15:00
-
14:43
-
14:30
-
14:13
-
13:59
-
13:52
-
13:51
-
13:32
-
13:09
Партнерский контент
Рекомендуем вам