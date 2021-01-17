Игорь Малиновский — болельщикам: если бы не вы, я бы домой, наверное, уехал с гонки

Неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров Игорь Малиновский, который уже не первый сезон вызывается в сборную России на отдельные этапы Кубка мира, но никак не может показать достойной результат, рассказал о своих болельщиках, которые продолжают верить в него и терпеливо ждут побед.

«Мои болельщики — самые лучшие. С ними вообще лучше не связываться, а то таких люлей отвешают! Меня так поддерживали. Хочешь не хочешь, а всё равно продолжишь. Вообще, ни один человек мне плохого не написал. Наоборот. Товарищи-ребятушки, спасибо вам большое, ваша поддержка просто супер. Если бы не вы, я бы домой, наверное, уехал с гонки», — сказал Малиновский в эфире «Матч ТВ».

В спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе Малиновский занял 92-е место.