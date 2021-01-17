Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Игорь Малиновский — болельщикам: если бы не вы, я бы домой, наверное, уехал с гонки

Игорь Малиновский — болельщикам: если бы не вы, я бы домой, наверное, уехал с гонки
Биатлон / Кубок мира 0

Неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров Игорь Малиновский, который уже не первый сезон вызывается в сборную России на отдельные этапы Кубка мира, но никак не может показать достойной результат, рассказал о своих болельщиках, которые продолжают верить в него и терпеливо ждут побед.

«Мои болельщики — самые лучшие. С ними вообще лучше не связываться, а то таких люлей отвешают! Меня так поддерживали. Хочешь не хочешь, а всё равно продолжишь. Вообще, ни один человек мне плохого не написал. Наоборот. Товарищи-ребятушки, спасибо вам большое, ваша поддержка просто супер. Если бы не вы, я бы домой, наверное, уехал с гонки», — сказал Малиновский в эфире «Матч ТВ».

В спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе Малиновский занял 92-е место.

Малиновский — о 92-м месте в спринте: результат ошарашил — это не то слово
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021