Куклина — о хейтерах: не знаю, что у них на уме. Может, расстроены своей жизнью
Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала критические сообщения болельщиков, поступавшие на протяжении неудачного периода в сезоне.
«Мне становится смешно. Я просто не знаю, что на уме у людей, которые такое пишут. Может, они расстроены своей жизнью. Я вообще не понимаю, как такое можно написать, если честно», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
Напомним, вчера, 16 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялась женская эстафета 4х6 км. Победителем стала сборная Германии. Второй финишировала команда Беларуси. Третьими стали шведки. Женская сборная России в составе Куклиной, Евгении Павловой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой финишировала четвёртой.
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