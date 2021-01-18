Лиза Тереза Хаузер показала фото сломанной винтовки. Дмитрий Губерниев отреагировал

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Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер опубликовала фото своей винтовки, которая сломалась после её падения в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Радость и грусть часто идут рука об руку. Поздравляю Феликса Ляйтнера и Симона Эдера. Пока, Оберхоф», — написала Хаузер в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Лизы Терезы Хаузер

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост биатлонистки и написал: «Лучшая».

Хаузер заняла 12-е место в масс-старте, допустив три промаха. Победу одержала француженка Жулия Симон. Второй стала немка Франциска Пройс, третьей — шведка Ханна Эберг.

В мужской гонке два австрийца вошли в топ-5: Феликс Ляйтнер стал вторым, Симон Эдер — пятым. Победил норвежец Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул швейцарец Беньямин Вегер.