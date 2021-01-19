Сборная Норвегии объявила состав на чемпионат мира по биатлону и на этап КМ в Антхольце

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону объявил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 11 по 21 февраля, и на седьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Антхольце (Италия) с 21 по 24 января.
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Состав сборной Норвегии
Мужчины
Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд.
Женщины
Тириль Экхофф, Каролине Кноттен, Марте Рёйселанд, Ида Лиен, Ингрид Тандреволд.
В Антхольце женская сборная Норвегии выступит в том же составе, за мужскую сборную помимо перечисленных участников выступит Эрленд Овренг Бьонтегорд.
В рамках этапа Кубка мира в Антхольце пройдут индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты. В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует Й. Бё, лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место. В зачёте у женщин лидирует Рёйселанд, Светлана Миронова идёт 21-й.
- 19 января 2021
-
11:13
-
11:01
-
10:52
-
10:25
-
09:44
-
09:22
-
09:00
-
00:47
- 18 января 2021
-
17:30
-
15:56
-
15:24
-
15:09
-
14:32
-
13:18
-
12:48
-
10:52
-
10:38
-
10:30
-
10:27
-
10:18
-
10:13
-
09:31
-
09:25
-
09:22
-
09:11
-
00:51
- 17 января 2021
-
23:39
-
23:36
-
23:12
-
22:48
-
21:39
-
20:14
-
19:52
-
19:39
-
19:13