Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Сборная Норвегии объявила состав на чемпионат мира по биатлону и на этап КМ в Антхольце

Сборная Норвегии объявила состав на чемпионат мира по биатлону и на этап КМ в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону объявил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 11 по 21 февраля, и на седьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Антхольце (Италия) с 21 по 24 января.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Состав сборной Норвегии
Мужчины
Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд.

Женщины
Тириль Экхофф, Каролине Кноттен, Марте Рёйселанд, Ида Лиен, Ингрид Тандреволд.

В Антхольце женская сборная Норвегии выступит в том же составе, за мужскую сборную помимо перечисленных участников выступит Эрленд Овренг Бьонтегорд.

В рамках этапа Кубка мира в Антхольце пройдут индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты. В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует Й. Бё, лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место. В зачёте у женщин лидирует Рёйселанд, Светлана Миронова идёт 21-й.

Губерниев дал прогноз по медалям сборной России на чемпионат мира по биатлону
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021