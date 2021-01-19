Сборная Норвегии объявила состав на чемпионат мира по биатлону и на этап КМ в Антхольце

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону объявил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 11 по 21 февраля, и на седьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Антхольце (Италия) с 21 по 24 января.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Состав сборной Норвегии

Мужчины

Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд.

Женщины

Тириль Экхофф, Каролине Кноттен, Марте Рёйселанд, Ида Лиен, Ингрид Тандреволд.

В Антхольце женская сборная Норвегии выступит в том же составе, за мужскую сборную помимо перечисленных участников выступит Эрленд Овренг Бьонтегорд.

В рамках этапа Кубка мира в Антхольце пройдут индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты. В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует Й. Бё, лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место. В зачёте у женщин лидирует Рёйселанд, Светлана Миронова идёт 21-й.