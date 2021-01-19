Максим Максимов рассказал о первой тренировке российских биатлонистов в Антхольце

Тренер мужской сборной России по стрельбе Максим Максимов поделился мнением о первой тренировке российских биатлонистов в Антхольце (Италия).



«Мы всегда оцениваем рубеж по тому, насколько много приходится вносить корректировок в прицел. Здесь, на удивление, совсем ничего не делали. Получается, условия стрельбы одинаковые с теми, в которых спортсмены работали на рубеже в Оберхофе в последних гонках или на завершающих тренировках. Естественно, корректировки здесь будет вносить солнце, которое выходит, и сразу становится хорошо», — приводит слова Максимова «Матч ТВ».



В рамках этапа Кубка мира в Антхольце пройдут индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты. В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует Й. Бё, лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место. В зачёте у женщин лидирует Рёйселанд, Светлана Миронова идёт 21-й.

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