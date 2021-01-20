Драчёв — о выступлении россиян на этапе КМ в Оберхофе: стабильности нет ни у кого

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился мнением о выступлении россиян на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Был ли где-то прогресс? Пожалуй, прогрессом называется некая положительная стабильность, но мы все видим, что среди наших спортсменов этой стабильности нет ни у кого, есть редкие и не самые яркие проблески, коих мы все ждём с нетерпением. Так, неплохие результаты в беге и стрельбе показывает Светлана Миронова, и то с натяжкой. Мы надеялись на неё ещё в прошлые годы, потому что это спортсменка с очень высоким потенциалом, но оправдывать надежды пока у неё не всегда получалось. Хотелось бы, чтобы эта стабильность реализовывалась у неё особенно в спринтерских гонках, где большую роль играет её скорость.
У остальных ребят и девушек совсем «рваная» работа. Могут сегодня зайти в десятку, а завтра вылететь за тридцатку. Не готовы пока показывать оптимальный результат постоянно, потому и говорю об отсутствии стабильности», — приводит слова Драчёва News.ru.
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