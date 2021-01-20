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Владимир Драчёв: Матвей Елисеев — спортсмен одной гонки

Владимир Драчёв: Матвей Елисеев — спортсмен одной гонки
Биатлон / Кубок мира 0
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Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал об отношении к Матвею Елисееву, который занимает 20-е место в общем зачёте Кубка мира.

«Матвей Елисеев — спортсмен одной гонки. Ему надо готовиться к спринту и эстафете. Это его гонки, а в других уж как получится. После спринта ему физически тяжело бежать сразу преследование. У него одинаковые показатели и результаты все последние годы в сборной. Если Елисеев хорош в одной гонке, то может потерпеть неудачу в следующей. Ему нужен отдых для накопления потенциала, после чего он снова может выстрелить. Не потому что он плохой спортсмен, отнюдь, просто это функциональные и психологические особенности Матвея.

К отдельному старту Елисеев может подойти качественно. Он и в спринте всех наших обыграл, а потом в эстафете получил немалый проигрыш», — цитирует Драчёва News.ru.

Драчёв также оценил потенциал Эдуарда Латыпова.

«Эдуард Латыпов – очень хороший спортсмен, который начал показывать достойные результаты ещё в конце прошлого сезона. Мы даже сожалели, что Кубок мира закончился досрочно. Но, признаюсь, в этом году от него ждал чуть большего. Он то бежит хорошо, то стреляет метко, а совместить оба качества ему не всегда удаётся. Пока Латыпов не может найти золотую середину, хотя у него высокий потенциал», — сказал Драчёв.

Седьмой этап Кубка мира стартует в Антхольце (Италия) завтра, 21 января. Елисеев и Латыпов вошли в состав сборной России на эти соревнования.

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