Бывший тренер Нильссон: Стина не сломается из-за заголовков, которые её осуждают

Тренер по лыжным гонкам Уле Мортен Иверсен, с 2016 по 2018 год работавший со шведкой Стиной Нильссон, оценил дебют бывшей подопечной в биатлоне. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в дебютном старте на Кубке IBU заняла 99-е место. В двух следующих гонках она стала 69-й и 48-й.

«Не думаю, что Стина сломается из-за заголовков, которые её осуждают. Наоборот. Думаю, это её разозлит. Она будет ещё больше мотивирована.

Нужно позволить Стине выступить в определённом количестве гонок, прежде чем начинать делать выводы. Нильссон может стать отличной биатлонисткой. Ей просто нужно пройти это испытание. Стина — реалистка и понимает, что простого перехода из лыжных гонок в биатлон быть не может", — приводит слова Иверсена Nettavisen.