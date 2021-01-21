Бывший тренер Нильссон: Стина не сломается из-за заголовков, которые её осуждают
Тренер по лыжным гонкам Уле Мортен Иверсен, с 2016 по 2018 год работавший со шведкой Стиной Нильссон, оценил дебют бывшей подопечной в биатлоне. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в дебютном старте на Кубке IBU заняла 99-е место. В двух следующих гонках она стала 69-й и 48-й.
«Не думаю, что Стина сломается из-за заголовков, которые её осуждают. Наоборот. Думаю, это её разозлит. Она будет ещё больше мотивирована.
Нужно позволить Стине выступить в определённом количестве гонок, прежде чем начинать делать выводы. Нильссон может стать отличной биатлонисткой. Ей просто нужно пройти это испытание. Стина — реалистка и понимает, что простого перехода из лыжных гонок в биатлон быть не может", — приводит слова Иверсена Nettavisen.
Экхофф — о дебюте Нильссон на Кубке IBU: мне её жаль
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