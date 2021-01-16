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Экхофф — о дебюте Нильссон на Кубке IBU: мне её жаль

Экхофф — о дебюте Нильссон на Кубке IBU: мне её жаль
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала дебют на Кубке IBU олимпийской чемпионке в лыжных гонках Стины Нильссон. Допустив пять промахов, она финишировала в спринте с 99-м временем.

«Немного жаль Стину, ведь давление со стороны СМИ на неё было огромным. Тем не менее биатлон и лыжные гонки — это не одно и то же, и её дебютный результат стал хорошим тому подтверждением. Участие Стины в чемпионате мира? Не думаю. Может, в следующем сезоне», — цитирует Экхофф Expressen.

Напомним, в межсезонье-2020 шведка объявила о переходе в биатлон.

Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.

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