Васильев — о результатах Мироновой: на ЧМ стали появляться какие-то шансы

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление россиянки Светланы Мироновой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), где она финишировала седьмой.
«Светлана Миронова, безусловно, стала надёжнее в стрельбе. Надо закрепить это чувство, ощущение стрелковой уверенности, которой ей не хватало, и перенести на чемпионат мира. Здорово, что она стала наконец-то стабильно стрелять. Потому что когда сегодня ноль промахов, а завтра шесть, это катастрофа. А в данном случае есть повод думать о том, что на чемпионате мира стали появляться какие-то шансы.
Думаю, что Акимовой не помешало бы провести несколько гонок на чемпионате Европы. Потому что девчонки, выступающие на Кубке мира, уже хорошо набегались. А у Акимовой стартовой практики поменьше. Можно отправить её на несколько коротких стартов. Например, на спринт и эстафету», – сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
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