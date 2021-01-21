Елисеев не примет участия в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов на индивидуальную гонку на 20 км, которая состоится завтра, 22 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).
Первым из россиян стартует Кирилл Стрельцов, он начнёт гонку под четвёртым номером. Затем побегут Эдуард Латыпов (23-й), Александр Логинов (27-й), Евгений Гараничев (58-й) и Антон Бабиков (71-й). Последним из российских биатлонистов стартует Илья Гаврилов (82).
Отметим, что Матвей Елисеев, не принимавший участия в двух тренировках сборной России перед стартом седьмого этапа, пропустит гонку.
Напомним, «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию мужской индивидуальной гонки на 20 км.
Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
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