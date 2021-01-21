Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Елисеев не примет участия в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце

Елисеев не примет участия в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов на индивидуальную гонку на 20 км, которая состоится завтра, 22 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

Первым из россиян стартует Кирилл Стрельцов, он начнёт гонку под четвёртым номером. Затем побегут Эдуард Латыпов (23-й), Александр Логинов (27-й), Евгений Гараничев (58-й) и Антон Бабиков (71-й). Последним из российских биатлонистов стартует Илья Гаврилов (82).

Отметим, что Матвей Елисеев, не принимавший участия в двух тренировках сборной России перед стартом седьмого этапа, пропустит гонку.

Напомним, «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию мужской индивидуальной гонки на 20 км.

Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

Елисеев не принимал участия во второй подряд тренировке в Антхольце
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021