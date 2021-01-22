Егорова выиграла короткую индивидуальную гонку на этапе Кубка России, Сливко — вторая

Биатлонистка Анастасия Егорова выиграла короткую индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка России в Красноярске. Второе место заняла Виктория Сливко. Тройку призёров замкнула Антонина Кирсанова. За каждый промах спортсменкам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.
Биатлон. Кубок России. Шестой этап. Красноярск
Короткая индивидуальная гонка. 12,5 км. Женщины
1. Анастасия Егорова — 42.06,8 (2).
2. Виктория Сливко — +1.35,5 (3).
3. Антонина Кирсанова — +2.36,9 (3).
4. Александра Алексешникова — +3.52,6 (3).
5. Алина Клевцова — +3.58,8 (3).
6. Кристина Дюпина — +4.23,7 (5).
7. Екатерина Кулакова — +4.26,2 (7).
8. Александра Бацина — +5.05,7 (4).
9. Софья Ленькова — +5.55,2 (5).
10. Эмма Тимербулатова — +5.57,8 (5).
Победителем мужской короткой индивидуальной гонки в Красноярске стал Дмитрий Иванов.
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