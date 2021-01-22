Карим Халили опустился на седьмую строчку в общем зачёте Кубка IBU

Норвежский биатлонист Филип Фьельд Андерсен, одержавший победу в спринте на втором этапе Кубка IBU в Арбере, укрепил лидерство в общем зачёте. Лучший из россиян, Карим Халили, не принимавший участия в гонке, опустился на седьмую строчку.
Общий зачёт Кубка IBU
1. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 206.
2. Филипп Наврат (Германия) — 186.
3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 184.
4. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — 156.
5. Даниэле Каппеллари (Италия) — 136.
6. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 132.
7. Карим Халили (Россия) — 119.
8. Семён Сучилов (Россия) — 97.
9. Патрик Браунхофер (Италия) — 92.
10. Доминик Шмук (Германия) — 92...
13. Никита Поршнев (Россия) — 87...
19. Даниил Серохвостов (Россия) — 75...
37. Евгений Идинов (Россия) — 33...
51. Рустам Каюмов (Россия) — 20.
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