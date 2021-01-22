Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Карим Халили опустился на седьмую строчку в общем зачёте Кубка IBU

Норвежский биатлонист Филип Фьельд Андерсен, одержавший победу в спринте на втором этапе Кубка IBU в Арбере, укрепил лидерство в общем зачёте. Лучший из россиян, Карим Халили, не принимавший участия в гонке, опустился на седьмую строчку.

Общий зачёт Кубка IBU

1. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 206.

2. Филипп Наврат (Германия) — 186.

3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 184.

4. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — 156.

5. Даниэле Каппеллари (Италия) — 136.

6. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 132.

7. Карим Халили (Россия) — 119.

8. Семён Сучилов (Россия) — 97.

9. Патрик Браунхофер (Италия) — 92.

10. Доминик Шмук (Германия) — 92...

13. Никита Поршнев (Россия) — 87...

19. Даниил Серохвостов (Россия) — 75...

37. Евгений Идинов (Россия) — 33...

51. Рустам Каюмов (Россия) — 20.