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Александр Логинов упал после четвёртого огневого рубежа и сломал палку. Видео

Российский биатлонист Александр Логинов упал после четвёртого огневого рубежа в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) и сломал палку. Спортсмен в ходе гонки не допустил ни одного промаха и является промежуточным лидером соревнований.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IBU World Cup. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

В общем зачёте Кубка мира лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Логинов занимает 19-е место.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Расписание соревнований

23 января

15:10. Масс-старт, женщины.

17:05. Эстафета, мужчины.



24 января

14:45. Эстафета, женщины.

17:05. Масс-старт, мужчины.