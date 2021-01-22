Александр Логинов упал после четвёртого огневого рубежа и сломал палку. Видео

Российский биатлонист Александр Логинов упал после четвёртого огневого рубежа в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) и сломал палку. Спортсмен в ходе гонки не допустил ни одного промаха и является промежуточным лидером соревнований.
Видео можно посмотреть в «твиттере» IBU World Cup. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.
В общем зачёте Кубка мира лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Логинов занимает 19-е место.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Расписание соревнований
23 января
15:10. Масс-старт, женщины.
17:05. Эстафета, мужчины.
24 января
14:45. Эстафета, женщины.
17:05. Масс-старт, мужчины.
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