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Александр Логинов упал после четвёртого огневого рубежа и сломал палку. Видео

Александр Логинов упал после четвёртого огневого рубежа и сломал палку. Видео
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Российский биатлонист Александр Логинов упал после четвёртого огневого рубежа в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) и сломал палку. Спортсмен в ходе гонки не допустил ни одного промаха и является промежуточным лидером соревнований.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IBU World Cup. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

В общем зачёте Кубка мира лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Логинов занимает 19-е место.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Расписание соревнований
23 января
15:10. Масс-старт, женщины.
17:05. Эстафета, мужчины.

24 января
14:45. Эстафета, женщины.
17:05. Масс-старт, мужчины.

Кубок мира по биатлону 2020/2021. Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце! LIVE
У Ильи Гаврилова всего две гонки на взрослом международном уровне. И как же он покажет себя на Кубке мира? Онлайн-трансляция «Чемпионата».
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