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Биатлон, Кубок мира 2020-2021, Антхольц: мужская индивидуальная гонка, онлайн-трансляция 22 января 2021

Илья Гаврилов, сборная России по биатлону
Александр Говоров
В сборной России внезапно появился 22-летний новичок. И его сразу на Кубок мира?! LIVE
У Ильи Гаврилова всего две гонки на взрослом международном уровне. И как же он покажет себя на Кубке мира? Онлайн-трансляция «Чемпионата».
Биатлон / Кубок мира 0
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Расписание Кубка мира по биатлону - 2020/2021
Кубок мира по биатлону - 2020/2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Сегодня, 22 января, в Антхольце продолжится седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В пятницу мужчины примут участие в индивидуальной гонке. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.

Накануне женщины в индивидуальной гонке показали, что в Антхольце они способны на многое: сразу три россиянки попали в топ-10, но, к сожалению, до пьедестала почёта не добрались. Может быть, добыть первую личную медаль сезона в биатлонной классике получится у кого-то из мужчин?

Честь сборной России будут защищать шесть человек: Кирилл Стрельцов, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Илья Гаврилов. Последний заменил в команде Матвея Елисеева. 22-летний Гаврилов — дебютант соревнований столь высокого уровня. Более того, по взрослым он провёл всего две гонки на Кубке IBU. Но тренеры приняли решение проверить молодого и талантливого атлета.

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