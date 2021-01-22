У Ильи Гаврилова всего две гонки на взрослом международном уровне. И как же он покажет себя на Кубке мира? Онлайн-трансляция «Чемпионата».

В сборной России внезапно появился 22-летний новичок. И его сразу на Кубок мира?! LIVE

Сегодня, 22 января, в Антхольце продолжится седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В пятницу мужчины примут участие в индивидуальной гонке. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.

Накануне женщины в индивидуальной гонке показали, что в Антхольце они способны на многое: сразу три россиянки попали в топ-10, но, к сожалению, до пьедестала почёта не добрались. Может быть, добыть первую личную медаль сезона в биатлонной классике получится у кого-то из мужчин?

Честь сборной России будут защищать шесть человек: Кирилл Стрельцов, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Илья Гаврилов. Последний заменил в команде Матвея Елисеева. 22-летний Гаврилов — дебютант соревнований столь высокого уровня. Более того, по взрослым он провёл всего две гонки на Кубке IBU. Но тренеры приняли решение проверить молодого и талантливого атлета.