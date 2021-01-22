Чепиков отреагировал на победу Логинова в индивидуальной гонке в Антхольце

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал победу чемпиона мира Александра Логинова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Напомним, в ходе гонки Логинов, не допустивший ни единого промаха, не избежал падения, в результате которого сломал палку.

«Здорово! Я очень рад за Александра. Видимо, Антхольц — действительно наше место. Там команда традиционно хорошо выступает.

Сейчас надо не расслабляться и точечно готовиться к чемпионату мира. Огромное спасибо Логинову за такой подарок для всех болельщиков», — рассказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее Александр Логинов рассказал, как на него повлияло падение в победной индивидуальной гонке.