Чепиков отреагировал на победу Логинова в индивидуальной гонке в Антхольце
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал победу чемпиона мира Александра Логинова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Напомним, в ходе гонки Логинов, не допустивший ни единого промаха, не избежал падения, в результате которого сломал палку.
«Здорово! Я очень рад за Александра. Видимо, Антхольц — действительно наше место. Там команда традиционно хорошо выступает.
Сейчас надо не расслабляться и точечно готовиться к чемпионату мира. Огромное спасибо Логинову за такой подарок для всех болельщиков», — рассказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее Александр Логинов рассказал, как на него повлияло падение в победной индивидуальной гонке.
Логинов рассказал, как на него повлияло падение в победной индивидуальной гонке
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