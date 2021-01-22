Личный тренер Логинова отреагировал на золото биатлониста в индивидуальной гонке КМ

Тренер Александр Касперович отреагировал на победу своего подопечного Александра Логинова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону.

«Очень рад за Сашу. Сегодня он справился со стрельбой, но до сих пор не показывает свой ход — проигрыш ходом всё же серьёзный. Золотая медаль была необходима как Саше, так и всей российской команде. Победа даст эмоциональный толчок.

Повторюсь, основная подготовка идёт к чемпионату мира. В этом году было много серьёзных моментов, которые не дали реализовать себя. Мы даже пропускали масс-старт. Но сейчас можно констатировать — всё было обоснованно. Ждём побед в будущих гонках», — сказал Касперович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.