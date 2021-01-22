Логинов не смог сдержать слёз после победы в индивидуальной гонке на 7-м этапе КМ. Фото
Чемпион мира по биатлону Александр Логинов не смог сдержать слёз во время церемонии награждения после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.
Это первая победа российского биатлониста с февраля 2020 года, когда он стал чемпионом мира. В ходе гонки спортсмен, не допустивший ни одного промаха, не избежал падения, в результате которого сломал палку.
Второе место в индивидуальной гонке занял представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд. Тройку призёров замкнул французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Ещё один россиянин Евгений Гараничев показал 14-й результат, остальные российские спортсмены — вне топ-50.
Ранее Александр Логинов назвал причину падения в победной индивидуальной гонке.
«Времени потерял очень много». Логинов объяснил падение в победной индивидуальной гонке
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