Дмитрий Васильев: Александр Логинов — молодец! Не зря снялся с масс-старта в Оберхофе

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону.

«Александр Логинов – молодец! Значит, он не зря снялся с масс-старта в Оберхофе. Ходом, конечно, не самые его лучшие времена, но он выбрал правильную тактику. Сконцентрировался на стрельбе, и это себя оправдало.



Что касается остальных, то пока не могут они как-то наладить стрельбу. Думаю, в подготовительный период надо приглашать тренеров по стрельбе.



Пока в резерве у нас тоже нет никого. Резервом заниматься надо. Это не быстрая работа. Считаю, что в последние годы никто им не занимался. Его отдали на откуп непонятным людям. В резерв надо посылать самые мощные кадры, таких как Лопухов и Гурьев. Такие люди должны тренировать юниоров и юношей, а не кто-то другой.



Не удивил ли вызов Гаврилова? Для парня это хорошо, пусть себя попробует. Бывают такие чудеса, что в России середнячок, а приезжает на этапы Кубка мира — и преображается, чудеса начинает творить. Может, и с ним такое получится. Другое дело, что, может, не надо было ему сразу на Кубок мира, а стоило ещё для уверенности побольше побегать на Кубке IBU. А сейчас его сорвали в новую мясорубку. Но тренерам виднее», – сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.