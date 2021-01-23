Васнецова прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала победу в спринте на втором этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Валерия чисто прошла два огневых рубежа и преодолела дистанцию за 20.09,1. Ближайшая преследовательница, норвежка Осне Скреде, финишировала через 36,8 секунды.

«Очень рада, что сегодня удалось отстрелять на ноль. Надеюсь, это вселит в меня уверенность в своих силах и дальше буду стрелять так же хорошо, как сегодня. Сейчас поеду на чемпионат Европы, где ставлю перед собой самые максимальные цели — бороться за медали в каждой гонке. Конечно, хотелось бы попасть на чемпионат мира. Надеюсь, это случится. Для меня сезон по-настоящему только начался. Надеюсь, дальше всё будет лучше и лучше», — приводит слова Васнецовой NEWS.ru.