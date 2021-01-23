Васнецова прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала победу в спринте на втором этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Валерия чисто прошла два огневых рубежа и преодолела дистанцию за 20.09,1. Ближайшая преследовательница, норвежка Осне Скреде, финишировала через 36,8 секунды.
«Очень рада, что сегодня удалось отстрелять на ноль. Надеюсь, это вселит в меня уверенность в своих силах и дальше буду стрелять так же хорошо, как сегодня. Сейчас поеду на чемпионат Европы, где ставлю перед собой самые максимальные цели — бороться за медали в каждой гонке. Конечно, хотелось бы попасть на чемпионат мира. Надеюсь, это случится. Для меня сезон по-настоящему только начался. Надеюсь, дальше всё будет лучше и лучше», — приводит слова Васнецовой NEWS.ru.
- 23 января 2021
-
09:34
-
09:11
- 22 января 2021
-
22:26
-
19:11
-
18:56
-
18:48
-
18:30
-
18:25
-
18:25
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
18:02
-
17:46
-
17:44
-
17:40
-
17:34
-
17:31
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:07
-
16:56
-
16:50
-
16:38
-
16:37
-
16:28
-
16:12
-
15:00
-
14:15
-
13:52