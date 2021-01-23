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Дмитрий Иванов выиграл спринт на этапе Кубка России в Красноярске

Дмитрий Иванов выиграл спринт на этапе Кубка России в Красноярске
Биатлон / Чемпионат России 0
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В Красноярске на шестом этапе Кубка России по биатлону состоялся мужской спринт. Гонку на 10 км выиграл Дмитрий Иванов, который преодолел дистанцию за 26 минут 49 секунд. Победитель не допустил ни одного промаха.

Точно стрелял и Алексей Шевченко. Он занял второе место, отстав от Иванова на 14,2 секунды. Тройку лучших с одним промахом замкнул Вадим Филимонов.

Максим Цветов стал седьмым, Вячеслав Малеев — 9-м, Сергей Коростылёв — 24-м.

Биатлон. Кубок России. Шестой этап. Красноярск
Спринт. 10 км. Мужчины

1. Дмитрий Иванов — 26.49,0 (0)
2. Алексей Шевченко — +14,2 (0)
3. Вадим Филимонов — + 15,4 (1)
4. Артём Грязев — +23,0 (1)
5. Василий Томшин — + 40,2 (2)…
7. Максим Цветков — + 49,5 (1)…
9. Вячеслав Малеев — + 1.06,4 (1)…
24. Сергей Корастылёв — + 4.03,7 (4).

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