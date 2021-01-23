Резцова оценила перспективы Логинова и Гараничева на чемпионате мира

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Резцова заявила, что Логинов и ещё один российский биатлонист, Евгений Гараничев, должны успешно выступить на чемпионате мира, который будет проходить с 9 по 21 февраля в Поклюке (Словения).
«Золото неожиданно. Такого мы перестали уже ждать. Наверное, хорошо, что Саша воздержался от последнего масс-старта, подготовился к спринту, и это отрадно, что накануне чемпионата мира кто-то из наших ребят способен завоевывать такие позиции.
Женя Гараничев занял 14-е место – это тоже классно. Но, думаю, он будет ближе к Логинову. Надеемся, на чемпионате мира в Поклюке они будут в шестёрке. Очень хочется этого», — цитирует Резцову РИА «Новости».
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