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Драчёв: победа Логинова — надежда на дальнейший медальный подъём сборной

Драчёв: победа Логинова — надежда на дальнейший медальный подъём сборной
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россиянин выиграл гонку на 20 км, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Это первая российская медаль в индивидуальных гонках в нынешнем сезоне. Ранее россияне выигрывали лишь смешанную эстафету.

«При нулевой стрельбе Александр Логинов в такой гонке будет претендентом на призовое место гарантированно, а с учётом обстоятельств, как в этот раз и получилось, то и первое. Это надежда на дальнейший медальный подъём нашей команды, так же как и вчерашняя женская гонка», — цитирует Драчёва «РБК».

Сегодня, 23 января, на этапе Кубка мира в Антхольце состоятся женский и мужской масс-старты.

Губерниев: это победа, которую мы ждали. Мы видели слёзы Логинова, он её заслужил
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