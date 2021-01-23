Польховский: наша команда становится конкурентоспособной, но по ногам ещё есть вопросы

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился мнением о форме российских спортсменов. Накануне, 22 января, Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 км.
«Команда сейчас набирает форму, так получилось. Подготовка в этом году была несколько сложной в связи с пандемией. Мы видим на примере других команд, например, Швеции, которая готовилась с самой весны. Они выступали с преимуществом на первых этапах Кубка мира. Но сейчас и наша команда становится конкурентоспособной. Да, по ногам ещё есть вопросы, но время есть», — цитирует Польховского РИА «Новости».
Ранее в тренерском штабе российской команды говорили, что главной задачей является подготовка команды к чемпионату мира. Он будет проходить в феврале в Поклюке.
- 23 января 2021
-
14:09
-
13:58
-
12:22
-
11:44
-
11:23
-
11:02
-
10:22
-
09:43
-
09:34
-
09:11
- 22 января 2021
-
22:26
-
19:11
-
18:56
-
18:48
-
18:30
-
18:25
-
18:25
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
18:02
-
17:46
-
17:44
-
17:40
-
17:34
-
17:31
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:07
-
16:56