Польховский: наша команда становится конкурентоспособной, но по ногам ещё есть вопросы

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился мнением о форме российских спортсменов. Накануне, 22 января, Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 км.

«Команда сейчас набирает форму, так получилось. Подготовка в этом году была несколько сложной в связи с пандемией. Мы видим на примере других команд, например, Швеции, которая готовилась с самой весны. Они выступали с преимуществом на первых этапах Кубка мира. Но сейчас и наша команда становится конкурентоспособной. Да, по ногам ещё есть вопросы, но время есть», — цитирует Польховского РИА «Новости».

Ранее в тренерском штабе российской команды говорили, что главной задачей является подготовка команды к чемпионату мира. Он будет проходить в феврале в Поклюке.