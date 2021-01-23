Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ в Антхольце

Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Второй результат у команды Норвегии. Бронзовым призёром стала российская команда.

Бежавший за Россию на первом этапе Антон Бабиков показал безупречную стрельбу, но ходом отстал от норвежца Стурлы Холма Легрейда на 6,5 секунды. Матвей Елисеев на втором этапе использовал один дополнительный патрон и вывел Россию в лидеры. Александр Логинов отлично отстрелял на «лёжке», но после «стойки» зашёл на один штрафной круг. Эстафету Логинов передал третьим с отставанием на 8,2 секунды. Эдуард Латыпов едва ли не скопировал прохождение Александра, но всё же избежал штрафного круга, оставшись в борьбе за бронзу с немцем Бенедиктом Доллем. Медаль Латыпов выиграл на финишной прямой.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Франция – 1:14.25,8 (0+9)

2. Норвегия – отставание 0,8 (1+9).

3. Россия — +50,8 (1+7).