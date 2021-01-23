Владимир Драчёв: гонка получилась экстремальная — всё решил последний патрон

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Гонка получилась экстремальная — всё решил последний патрон. Нашим ребятам надо работать так, как это сделали на первых двух этапах Бабиков и Елисеев. Пройти этап без запасных патронов — то, к чему нужно стремиться. Две последние стойки у Логинова и Латыпова получились на грани. Если Саша зашёл на круг, то Эдуард последним выстрелом принёс нам бронзовую медаль. На последнем круге он уверенно шёл за Доллем и справился на финише.

Если учитывать штрафной круг — мы показали достойный результат. Конечно, хотелось бы видеть наших парней выше, да и шансы были. Но и бронзовых медалей у нас тоже давно не было», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.