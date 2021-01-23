«Вот уж от кого не ожидал, так это от Логинова». Васильев — о штрафном круге в эстафете

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.
«Замечательная эстафета! Конечно, немножко не выполнили план по использованию минимума дополнительных патронов. Но уж на штрафной круг заехать… Вот уж от кого не ожидал, так это от Саши Логинова. А в целом что-то уже вырисовывается. Главное условие – не брать дополнительные патроны.
Сложно сказать, увидим ли именно эту эстафетную четвёрку на чемпионате мира. Тут многое зависит от самочувствия спортсменов. Тут же дело такое, сегодня хорошо, завтра – непонятно кто как будет бежать. Но этот вариант кажется оптимальным. Удивляет, почему в Оберхофе Стрельцова поставили на первый этап. Молодой парень, а его сразу бросили под танк. Конечно, Бабикова нужно было ставить с самого начала. Это решение себя сегодня оправдало. Бабиков просто великолепно прошёл свой этап», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
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