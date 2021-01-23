Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Вот уж от кого не ожидал, так это от Логинова». Васильев — о штрафном круге в эстафете

«Вот уж от кого не ожидал, так это от Логинова». Васильев — о штрафном круге в эстафете
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Замечательная эстафета! Конечно, немножко не выполнили план по использованию минимума дополнительных патронов. Но уж на штрафной круг заехать… Вот уж от кого не ожидал, так это от Саши Логинова. А в целом что-то уже вырисовывается. Главное условие – не брать дополнительные патроны.

Сложно сказать, увидим ли именно эту эстафетную четвёрку на чемпионате мира. Тут многое зависит от самочувствия спортсменов. Тут же дело такое, сегодня хорошо, завтра – непонятно кто как будет бежать. Но этот вариант кажется оптимальным. Удивляет, почему в Оберхофе Стрельцова поставили на первый этап. Молодой парень, а его сразу бросили под танк. Конечно, Бабикова нужно было ставить с самого начала. Это решение себя сегодня оправдало. Бабиков просто великолепно прошёл свой этап», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

Российские биатлонисты могли добыть сразу два золота. Как же мы скучали по такой сборной!
Российский биатлон сейчас в таком порядке, что бронза в мужской эстафете нас только расстраивает.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021